「小z娜」自稱已動刀破百次，打了幾十次的全麻記性不太好，還休學了。（照片來源：（微博@小z娜娜Nana）

現代人整型不稀奇，許多誇張的整型也讓人「見怪不怪」。但是年僅15歲、整型資歷就有3年，動刀超過百次，還是讓人嘖嘖稱奇。

大陸一名叫做「小z娜」的網紅，在微博有超過20萬的粉絲，照片中的她，眼睛大得誇張、鼻高、臉尖，像真人版芭比娃娃一樣。

「小z娜」在微博公開自己的整容歷程，她表示︰「我13歲開始整容，給你們整理了一下我做的項目有：眼睛光雙眼皮就做了6次、眼角5次、鼻子4次、脂肪填充2次、全臉磨骨一次、面部吸脂2次、下巴假體一次、腰腹環吸大腿抽脂兩次、還有微笑唇唇珠厚唇改薄，嘴巴就動了三四次，說說20萬的磨骨，在上海找韓國醫生做的花了20萬，除了頭蓋骨能磨的全部磨了。」

「小z娜」自稱在上海讀國際學校，一年學費20萬以後還要去英國留學，但「做過的項目太多了，一年就打了幾十次的全麻現在記性不太好，好多手術做過了都記不起來」，更說現在休學中，因為整太多了身體不好！

昨（25日）「小z娜」在微博PO出簡訊，表示成功報名海選活動，雖然身體已經糟到無法上學，但還是為了躍上螢光幕而搭飛機到成都面試。

不過許多網友們看了之後留言狠酸：「看多會讓人陽萎早洩」、「我吐了」、「有點讓人噁心」、「夜總會站一排的那種選秀嗎」、「選秀敢要妳？」；但仍有粉絲力挺：「小姊姊身材真好」、「哪裡可以偶遇妳？」。

(中時新聞網)