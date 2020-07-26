全球首艘復航國際郵輪正式啟航，星夢郵輪「探索夢號」於26日從基隆港出發，一路暢遊澎金馬進行4天3夜跳島旅遊，不少民眾認為疫情已結束，因此攜家帶眷的熱烈報名，對此，衛生福利部長陳時中坦言指出，有些民眾因為台灣疫情已經穩定，就誤以為疫情已經過去了，但他必須提醒大家，其實危機並沒有結束，國外的疫情仍處於最高峰，出國玩仍具高風險，雖然台灣應該是第105天維持零本土案例，但世界仍然嚴重。

有民眾也擔心，萬一船上有人員確診怎麼辦，陳時中指出，若有確診，必須跟著疫調的接觸時間，來研判應採取居家隔離或是居家檢疫，他表示，麗星郵輪這次提出復航的計畫自己第一時間就准許了，因為所有的防疫措施也都已經上軌道了，並且船上採高規格防疫，載客量3600人的郵輪僅提供五成的旅客上船，並在船上增設22間負壓艙房、不觸碰設備、不開放賭場和水療中心的使用，如今500多名船員經過14天居家檢疫結束，正式從基隆港啟航。

陳時中笑著說，他常被罵管太嚴，耽誤台灣經濟發展，但希望大家記得，如果有破口後，造成的影響、損失會很嚴重，他提醒民眾，大家都會想出國去玩，但台灣觀光旅遊的腳步，必須是戒慎恐懼的一步一步來開放。

(中時 )