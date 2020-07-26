羅馬尼亞職業女網前世界球后哈麗普（Simona Halep）準備參加比賽，不過目前許多國家對於防止新冠肺炎另一波傳染，依舊採取嚴格的防疫措施，8月份的義大利帕勒摩女子公開賽，因為義國政府對於來自羅馬尼亞、保加利亞發出入境後必須隔離14天的規定，可能影響哈麗普參賽計畫。

職業網球賽事因為新冠肺炎大流行已經停擺四個多月，8月3日在義大利正式開打的帕勒摩女網公開賽，將是新冠疫情之後首場WTA官方正式賽事，不過義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）頒布一項規定，就是來自羅馬尼亞、保加利亞的旅客，入境後必須先隔離14天，確定體內新冠肺炎病毒反應呈陰性才能自由活動。

義國政府這個新規定恐怕打消哈麗普參賽念頭，因此帕勒摩賽事官方送了一封「緊急信」給史伯蘭沙，希望給哈麗普開個特例，賽事總監帕爾默（Oliviero Palmo）表示：「考量到選手價值及重視哈麗普參賽，可以對新冠疫情後首場比賽有所幫助，我們寫了一封信給部長，因為我們相信WTA的防疫規範已經夠嚴格了，可以保障選手及所有人員健康安全。」

WTA規定選手在前往帕勒摩前要接受病毒檢驗，抵達後每4天也要進行一次病毒檢驗，在結果出來前必須待在飯店，帕勒摩公開賽官方也計畫開放350到1000名觀眾進入主球場觀賽，WTA世界排名前30的選手，有10位在籤表中，除了哈麗普，還有英國孔塔（Johanna Konta）、拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）及捷克萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

(中時 )