大陸最高人民檢察院26日發佈數據指出，今年上半年全大陸檢察機關共起訴詐騙犯罪5萬8101人、年增率上升35％。其中起訴利用電信網路手段實施的詐騙犯罪3萬2463人、年增率上升77.1％。分析上半年詐騙犯罪趨勢及特點，最高檢指出有4大特點。

據澎湃新聞網報導，第一是涉及社會生活領域範圍廣、層次多，社會危害性大。從上半年檢察機關辦案情況看，涉及詐騙犯罪的名目繁多，上至國家宏觀政策，下至老百姓衣食住行，包括涉疫情詐騙、醫托詐騙、保健品詐騙、招生仲介詐騙、套路貸詐騙等，範圍涉及教育、醫療、就業、養老、社保、征地拆遷、精准扶貧、金融信貸等多個領域。

第二是詐騙犯罪公司化、專業化、職業化特徵明顯，詐騙犯罪案件中近7成為共同犯罪，犯罪組織形式朝「公司化」轉變，呈現越來越明顯的專業化趨勢。

第三是犯罪手段日益智慧化。隨著互聯網的普及，詐騙犯罪開始更多向互聯網轉移，透過人工智慧、機器學習、大數據分析等新技術被用於實施詐騙的各個環節，犯罪分子虛構事實、隱瞞身份，利用各種代理、匿名等技術手段，在虛擬空間中實施犯罪。犯罪手段也從傳統的現金交付式逐漸轉變為利用網上銀行、支付平臺轉帳。

第四是催生其他牽連犯罪，形成「犯罪產業鏈」，從個人資訊的非法獲取和提供，到偽基地站設備、虛假網路平臺的傳播和維護，再到批量購買他人身份證、銀行卡以及手機「黑卡」等。

(旺報 )