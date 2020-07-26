大陸自主研製的水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600今天在山東青島附近海域，成功實現海上首飛，為下一步海上試飛科目訓練及驗證飛機相關性能奠定基礎。

央視報導，首飛機組今日駕駛著AG600飛機從山東日照山字河機場滑行起飛，經過約28分鐘飛行，抵達青島附近海域上空。AG600逐步降低高度，平穩入海。10時14分入水，10時18分海上起飛。隨後完成了迴轉、調整方向、加速、機頭昂起等一系列動作後，再次迎浪騰空，圓滿完成海上起飛。

報導指出，作為大陸「大飛機家族」之一的大型水陸兩棲飛機AG600，是為滿足森林滅火和水上救援的迫切需要，首次研製的大型特種用途民用飛機，是國家應急救援體系建設急需的重大航空裝備。

AG600別名「鯤龍」，是目前世界上在研最大的水陸兩棲飛機。採用懸臂式上單翼、前三點可收放式起落架、單船身水陸兩棲飛機佈局形式，選裝4台大陸國產渦槳6發動機，機長37公尺、翼展38.8公尺、機高12.1公尺（外部尺寸與波音737相當），最大起飛重量53.5噸。

AG600飛機最大特點是既能在陸地上起降，又能在水面上起降。AG600可在水源與火場之間多次往返投水滅火，既可在水面汲水，也可在陸地機場注水，可最多載水12噸，單次投水救火面積可達4000余平方公尺。

AG600擁有高抗浪船體設計，除了水面低空搜索外，還可在水面停泊實施救援行動，水上應急救援一次可救護50名遇險人員。

(旺報 )