家扶少年料理14道佳餚，呈現一年累積的成果。（南投縣政府提供／林心柔南投傳真）

南投家扶中心「第6屆少年展力方案」成果發表會，26日在南投、水里兩地登場，由南投家扶中心主委陳學堂主持，南投場16名少年親自下廚料理14道佳餚，以辦桌方式呈現學員一年累積的成果，與會的家長也對孩子用心準備的佳餚讚不絕口。

家扶中心主任魏季李表示，家扶中心在南投深耕51年，在6年前開始推動少年展力方案，盼能幫助偏鄉經濟弱勢兒少，有機會參與各式活動及學習，培養他們解決問題能力、社會關懷等培力條件。今年南投場以廚藝、竹編課程激勵學員，結合在地食材及產業元素，不僅技藝能力提升，最重要的是能融入文化，培養禮儀，懂得愛物惜物。

家扶中心主委陳學堂表示，感謝南投縣府指導和各界人士長期支持，讓家扶的孩子能在眾多的關懷中安心成長，未來希望有更多企業團體或個人能發揮愛心，踴躍加入家扶行列，一同關心家扶少年。

魏季李指出，目前少年展力方案正式邁入第6屆，未來兒少培力館啟用後，能提供多元的學習空間及培力環境，讓學員們能發掘自身能力、興趣，逐步實現夢想。

參與學員都同聲表示，這一年來展力方案，不僅學會烹飪，在家中也會幫忙家務，分擔父母的辛勞，家裡有更多的歡笑和快樂。與會家長看見孩子們的用心與轉變，場面相當溫馨，也對孩子用心準備的14道佳餚讚不絕口。

(中時 )