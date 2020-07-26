2015年台灣體育運動大學嘉義分校熄燈，嘉義縣立田徑場回歸縣府教育處管理，自此即封閉，因燈光損壞及無人力管理，過去僅提供鄰近學校培訓選手使用，考量民眾運動需求，縣府已提撥經費加裝簡易燈光、建置監視系統暨保全服務，將於8月15日重新開放，初期營運時間從下午4時30分至晚上8時，無需付費，民眾可自行前往。

嘉義縣立田徑場1998年由台體大承租，8年後其嘉義分校熄燈，歸還縣府教育處管理，遲未開放一般民眾入場運動。縣府教育處長陳添丁表示，考量民眾運動便利性及增加場館使用率情形下，已提撥經費改善部分硬體設備，開放民眾使用，初期先開放田徑場跑道及中央草皮，室內教室則視維修計畫爭取結果，再開放給民眾使用。

陳添丁說，除基本設施如跑道、室內教室、遮雨棚、看台、燈光等需要維修，如建置專用教室包括角力、跆拳道、桌球、健身教室等，初估維修經費要1億5000萬元，配合嘉義縣獲核定承辦111年全民運動會的機會，將提報田徑場為比賽場地之維修計畫，積極爭取教育部體育署專案補助，期待提供民眾更多元的運動空間。

(中時 )