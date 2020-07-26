台中市政府社會請各界善心人士幫幫忙，幫助年邁的雙親找回小慧！(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

台中市政府社會請各界善心人士幫幫忙，幫助年邁的雙親找回小慧！(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

35度烈陽下，70多歲的小慧爸爸和小慧媽媽，已經近兩天沒闔眼，喉嚨喊到發不出聲音。兩老拖著疲累的身軀，仍堅持在55號公車沿途停靠站，徒步來回尋找失蹤的小慧。小慧的媽媽說，請各界善心人士幫幫忙，幫助小慧找到回家的路！幫助年邁的雙親找回小慧！

老父老母心急如焚，因爲小慧除心智障礙，也不會講話，不懂求助，沒有手機，身上只有1本台中市智障者家長協會的聯絡簿。24日下午小慧離開協會返家，疑似搭錯車混亂迷路；目前唯一的線索，是小慧下午4點半搭上豐原客運55號，卻因爲沒有下車刷卡紀錄，無法查出小慧到底在哪1站下車。

年邁的雙親當天原本一如往常，等待女兒進家門的那一刻抱抱她，一家3口好好吃頓飯，沒想到，一向規律的小慧沒有回家。2老等不到人，著急地到公益派出所報警協尋，但2天過去了遲遲沒有監視器畫面，也無從得知小慧到底去哪裡？

小慧的爸爸因聽力受損預計要開刀，因為小慧失蹤的事心力交瘁！台中市智障者家長協會社工全體動員，和小慧爸爸媽媽在55號公車路線沿站尋找。社會局和交通局全力協助，串連台中市各身障機構和公車司機，警廣電台也熱心協助口播尋人啟事，但現在還是沒有小慧的消息。

小慧失蹤時穿著亮橘色上衣、黑色長褲，外型特徵為短髮、戴眼鏡、微胖、39歲。請各界善心人士幫幫忙，幫助小慧找到回家的路！幫助年邁的雙親找回小慧！聯絡人臺中市智障者家長協會，總幹事蔡騰傑0928067969，社會局身障科督導 洪文潔 0913967969。

(中時 )