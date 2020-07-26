大聯盟今（26日）發生一件極為勵志感人的事，尤其在新冠肺炎疫情籠罩下更加難能可貴。洛磯隊與遊騎兵隊交手，洛磯隊35歲投手巴德中繼1.1局無失分，因先發投手葛瑞未投完5局（4.2局），勝投判給後援局數最長的巴德，這一來可不得了！

巴德曾罹患投球失憶症（YIPS），上次在大聯盟投球是2013年4月27日紅襪隊時期。相隔7年2個月又28天、總共2646天之久，今天終於重新踏上大聯盟投手丘。上次拿到勝投更是2012年5月29日的事，相隔將近8年2個月，總計2980天才又重溫勝投滋味。

巴德因為突然失去控球能力，不僅無法立足於大聯盟，後來也被迫離開老東家紅襪隊，轉戰其他球隊的小聯盟系統，但都無法東山再起。2018年他終於決定改行當教練，去年是在響尾蛇隊擔任心理指導師；不過就在和球員們長期相處與傳接球練習當中，他發現過去的球感和技術慢慢回來了，就像它們從未離開自己一樣。

也因此，儘管巴德已經30多歲了，仍然決定重返球場，擔任牛棚投手；經過一番努力，今年終於得到洛磯隊的賞識，如願擠進開季30人名單，並且在初登板就拿到勝投。

比賽結束後，洛磯隊總教練布雷克雙手緊緊抓住巴德，想要向他道賀，只見巴德笑得合不攏嘴，過一會兒才擠出幾個字：「那很有趣。」後來他補充說，等了很久終於能沉浸在這種氣氛，並享受結果，感覺真的很棒！

遊騎兵總教練伍德華德當年曾和巴德一起效力於紅襪，看到昔日隊友成功復出，他由衷讚賞這是很棒的故事，實在太酷了。

經過這麼多年的煎熬磨鍊，巴德已經不再是當年的毛頭小伙子，他承認看法會隨歲月累積而有所不同，但對於比賽的初心卻不會改變。

(中時 )