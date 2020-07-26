國民預定對洋基第2戰主投的史崔斯柏格(Stephen Strasburg)臨時被換下，雖然此戰打敗了洋基，小史不確定會缺陣多久。他右手傷勢目前處於逐日觀察。他去年簽了7年2.45億美元大肥約，沒想到一開季就出狀況。

美媒NBC報導，史崔斯柏格本來就不看好這個球季，「這季從剛開始就一團糟，所以我必須把眼光放遠，從我整個生涯的角度來看。」他認為本季60場例行賽(不保證能打完)加上新冠疫情都可能傷害他的身體，為這60場去損害未來的6年可能頗不值得。

史崔斯柏格的右手因為麻木而接受許多藥物注射，運動員身體痠痛很正常，疼痛不等於受傷，很多人也照樣上場。然而小史的狀況是壓迫到神經和手腕，若放著不管他可能連球都抓不好。

「當你為了疼痛去調整投球動作，日後造成的傷害會更大。」史崔斯柏格認為急於復賽加深他的手傷，「從季前訓練就開始這樣，我睡到半夜醒來，右手都麻掉。」所幸他相信只要暫離球場充分休息，他的手就可以回復。

(中時新聞網)