教育部最近公布「原住民族教育概況統計結果提要分析」，107學年原住民大專校院學生於學年間申辦休學率與退學率分別為 8.6％、12.8％，比一般生的6.2％、7.1％高出甚多。

教育部分析，原住民學生前3大休學原因依序為「工作需求」占 24.6％、「志趣不合」13.8％及「經濟困難」9.2％；退學原因則以「休學逾期未復學」占 30.8％最多，「逾期未註冊」26.4％次之，「志趣不合」17.4％居第三位。

教育部統計，108學年各級學校原住民學生總數為13.8萬人，年增1000人，10學年間增加 1.6萬人，近4學年皆維持於 13.6 萬至 13.8 萬人間。108學年各級學校原住民學生占全國學生之3.2％，與107學年持平，10學年間增加 0.8個百分點。

按等級別觀察，學前階段因公幼優先入園且享有學費補助，致就讀幼兒園之原住民幼生數續增至108學年的2.2萬人，占全國幼生數之4.0％；國小以上原住民學生10年間減少近7000人，減幅 5.7％。

108學年國中小及高級中等學校原住民學生人數為6.6萬及2.2萬人，分占全體學生之3.7％及3.4％，受少子女化影響，10年間分別顯著減少 14.5％及 15.4％；高等教育階段因原住民專班設立及獎助學金等就學優惠措施，帶動大專校院原住民學生數增加，108學年原住民大專校院學生數2.6萬人或占2.1％，10學年間增加 43.5％。

108學年大專校院原住民學生以就讀「餐旅及民生服務學門」占19.8％最高、「醫藥衛生學門」占 17.2％次之、「商業及管理學門」占 12.8％居第三。

另觀察近年開設原住民專班之大專校院校數，已由104學年之19所，增至108學年之27所，開辦班數也由26班增至38班，開設範圍含括護理土木與環境工程、文化產業、法律、藝術及設計、觀光餐旅、社會工作、運動競技與產業、幼兒教育等領域，109學年將再增設生物資源、土地政策與環境規劃、社會學及財經法律等專班。

(中時 )