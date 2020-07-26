吳宗憲26日主持中天綜合台《小明星大跟班》，近日胡瓜丟出震撼彈預告退休倒數，吳宗憲聞言笑回：「當然祝福啊，也算是給我們多一點空間。」他認為大家都想退休，就像從助理努力成為製作人，但心裡也是倦怠的，「總統都想不幹！我也是一樣，最近心境真的豁達許多，我其實巨大低潮半年多，這些製作人都知情」。幸好他自己調整好心態，螢幕前依舊帶歡樂給觀眾。

吳宗憲表示：「現在就是愛屋及烏，做這個節目都是為了寶貝女兒，但她現在翅膀硬了，還會修理我，去年自己上去領獎，領就領了還敢消遣我。」他自嘲是千年老妖仙人掌，一身是刺，「但我也是愛護小孩啦，剛在聊《二分之一強》，人家本來做得很好，Sandy接手後維持也不錯」。至於同在中天綜合台，是否看過胡瓜、小禎主持的《地球人請回答》，他笑回：「沒有啦，做電視很難看電視，我都在錄影啊。」

父親節將至，吳宗憲笑稱當天已想好行程，並打趣表示：「父親節要給自己一些空間，開車到最喜歡的球場，很爽啊，比如說帶個正妹。」他坦言當父親之後壓力的確很大，但很開心可以為家庭奉獻。至於小孩送什麼禮物，他先是笑回：「沒有，哪有什麼禮物，都是我在奉獻，收的禮物太大我會害怕，最怕是我的錢買的。」隨即坦言大女兒Sandy已連3年買名車當父親節禮物，「她已經買了千萬名車，現在還沒交車，每一年都一台，連續三年都有買車」。他忍不住直喊：「生女兒比較好，兒子不要了！」

(中時 )