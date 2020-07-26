熱心人士廖偉甫提供古坑綠色隧道旁入口處的荒廢餐廳成立「牛小白農村社區小舖」，26日開張時，孩子們歡天喜地迎接客人到來。（周麗蘭攝）

糧莘在古坑鄉有3個農場，八分地紅藜田每年颱風期過後種兩次。（周麗蘭攝）

糧莘農場的紅藜除了直接販售，也加工成紅藜咖啡、紅藜茶、紅藜豆腐乳、發芽紅藜熟粉、紅藜地瓜酥、紅藜香鬆等。（周麗蘭攝）

紅藜香鬆。（周麗蘭攝）

位於古坑鄉綠色隧道旁的「糧莘庇護農場」種植紅藜、苦茶油樹、百香果、杭菊等，是一群身心障礙朋友實現自力更生夢想的農園，今年獲得慈心有機驗證成為有機農場，自營店鋪「牛小白農村社區小舖」26日開張。

雲林縣身心靈健康關懷協會2018年成立糧莘庇護農場，接受縣府轉介身心障礙青年到農場工作，每次6人，工作項目是澆水、採苦茶籽、清理土雞蛋、包裝產品。

糧莘在古坑鄉有3個農場，八分地紅藜田每年颱風期過後種兩次，除直接販售，也加工成紅藜咖啡、紅藜茶、紅藜豆腐乳、發芽紅藜熟粉、紅藜地瓜酥、紅藜香鬆等。

紅藜咖啡2018年獲選雲林十大伴手禮，黑金紅藜禮盒2019年獲選雲林良品，1.2公頃施行有機自然農法的農場今年2020年通過慈心有機驗證，再朝療癒身心靈能量的有機農場目標邁進。

常務理事蔡雅亘說，農場教孩子們務農、包裝、叫賣，位於綠色隧道內的攤位生意不錯，20歲小玲一個月銷售業績曾達1萬2000元，有「銷售天后」美名。

農場督導廖信凱說，工作對身心障礙孩子很重要，從與人溝通過程獲得自信，領薪水讓他們覺得自己有能力。

為了讓農場孩子有固定銷售店面，熱心人士廖偉甫提供古坑綠色隧道旁入口處的荒廢餐廳成立「牛小白農村社區小舖」，26日開張時，孩子們歡天喜地迎接客人到來。

蔡雅亘表示，孩子們月薪5000元加銷售獎金，銷售天后小玲缺席26日開幕典禮，她說比較想在綠色隧道攤位賺獎金。

蔡說，對曾經到糧莘農場的孩子而言，除了賺錢還有家的感覺，每月帶他們出去玩一次，包括百貨公司；一名腦麻的孩子說，家人不敢帶他出門，和農場的人出去不怕異樣眼光，能過正常生活。

(中時 )