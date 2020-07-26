大陸新三板精選層即將在7月27日啟動倒計時之際，據統計數據顯示，截至7月17日新三板全市場合格投資者帳戶數160萬，較2019年底新增130萬，並在不到1年的時間從30萬到增加130萬，且投資者積極參與公開發行申購。

當中開通詢價許可權的網下投資者達9633戶，占符合開通條件的64％；共有80.26萬戶投資者參與公開發行申購，占全部合格投資者的49.38％，當中新開戶投資者中參與申購比例達60％。

根據《華夏時報》引述大陸監管層權威人士指出，公募基金投資新三板掛牌股票，有利拓展自身投資範圍，提升新三板市場交易活躍度，降低中小企業融資成本，對於公募基金行業發展和提升資本市場服務實體經濟能力都有重要意義，將積極支持公募基金參與新三板市場投資。

知名財經評論員、華夏時報總編輯水皮認為，新三板的合格投資者在不到一年的時間從30萬到增加130萬，增加4倍多顯示了新三板深化改革後市場的廣泛參與性，這樣不僅能帶進大量的資金，更能夠實現市場的充分交易。

觀察一方面投資者有投資機會，在價格方面也能夠比較客觀和均衡，市場達到了流通和估值的作用；同時新三板合格投資者數量的大幅增加，有助於新三板後期的企業融資和發行，起到一個良性循環的作用。

(旺報 )