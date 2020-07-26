台中慈濟醫院醫師為市立仁愛之家住民檢查。（王文吉攝）

台中慈濟醫院中醫師陳智聖 （左） 使用筋膜槍為為市立仁愛之家住民按摩。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院、慈濟人醫會以及市立仁愛之家共同完成「2020慈愛仁家健康行」，留下大合影並相約明年再見。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院與慈濟人醫會共組醫護團隊，超過80人利用假日付出愛心，為市立仁愛之家平均80歲的住民健康把關，26日攜手為近200位長者義診，在肺炎仍在全球蔓延之際，讓長輩們格外安心。

義診7點半準時開始，仁愛之家中正堂前早已聚集習慣早起的住民，面露笑容等待義診團隊為他們守護健康；仁愛之家同仁也總動員，協助行動不便的長輩井然有序接受健檢。

76歲的詹先生，年年義診都不缺席，他說，有那麼多慈濟的醫療人員來幫忙健康檢查，短時間就能知道身體的狀況，讓老人家不必去醫院排隊，十分方便也很感恩。

義診健檢包括抽血、視力、理學、口腔黏膜與胸部x光等多個檢查項目。今年新增中醫諮詢，服務平日偏好與中醫互動的長輩，71歲魏女士很高興，能提供老人家更多健康保養選擇。慈濟人醫會則特別前往住房區，為行動不便的近60位住民進行理學相關檢查。

仁愛之家主任廖文邦表示，透過健檢以期能早期發現健康問題，早期治療，活動過程看到每位長輩臉上都充滿感謝的笑容。感謝台中慈濟醫院團隊熱心公益，付出無私愛心，與仁愛之家攜手合作年度健康檢查與醫師巡診、健康促進等。慈濟醫院提供豐沛專業的醫療資源，長輩非常珍惜也讓社會洋溢愛與溫馨。

台中慈濟醫院社區健康中心主任陳慶元指出，這項活動到今年已是第5年，早已成為與長輩年度愛的約定，期待醫院與社區夥伴彼此陪伴及相互承諾，共同陪伴健康、亞健康到醫療與長照各方面需求，實現健康老化，在地老化幸福理念。

(中時 )