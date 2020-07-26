香港財政司司長陳茂波26日表示，香港疫情再次爆發，令原本略見復甦苗頭的商業往來及經濟活動受到打擊。短期來看，疫情仍然是全球經濟的主要威脅，加上中美政治和經貿關係急劇轉差，為全球經濟前景增添不確定性，香港經濟或需要較原來預期更長的時間，才能恢復過來。

陳茂波在網路上撰文指出，香港第二季的經濟狀況仍然十分嚴峻，但收縮的態勢似乎略為放緩和慢慢喘定，估計6月疫情放緩，經濟氣氛改善，該月零售銷售跌幅有機會進一步收窄。出口方面，外圍形勢仍然嚴峻，加上旅遊業持續冰封，服務業出口依然受到重創，投資活動亦因前景不明朗而繼續乏力，但幸好大陸經濟第二季迅速恢復，部分抵消全球需求驟降的影響。

陳茂波指出，政府推出一連串控疫防疫措施，為市民生活及出行帶來不便，也令商店及企業承受經營壓力，但大家需要在「短痛」與「長痛」之間作出艱難的抉擇，政府會果斷調控措施，亦再次呼籲各大小業主減租共渡時艱，尤其是那些在「保就業」計畫取得政府大額補助的集團。

(工商 )