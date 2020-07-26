蘋果傳在印度組裝iPhone 11 減依賴中國 15:532020/07/26 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果公司近期正減少依賴中國，消息人士透露，蘋果公司正在印度開始組裝iPhone 11手機，這也是蘋果首次在印度生產最新的智慧手機型號。負責代工生產的富士康，會在印度南部城市清奈（Chennai）附近的廠房進行生產。 綜合外電報導，蘋果已經分階段加大在印度生產產品，以減少對中國生產的依賴。有關措施被印度政府視為推動「印度製造」的一大動力。清奈是印度第四大城市，位於孟加拉灣旁，海陸空交通便利，被稱為印度南部的門戶。 (工商 ) #生產 #蘋果 #依賴 #中國 #印度 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台股驚現3大烏雲…散戶手中有這2種股票變災難 - 財經 7奈米跪求台積？美晶片廠慘輸 驚爆最大敗因 - 財經 12682泡沫快了？老謝爆這幾檔 驚洩30年前股市慘案 - 財經 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 400快了…下一步？專家爆台積電「恐怖天花板」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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