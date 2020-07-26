蘋果公司近期正減少依賴中國，消息人士透露，蘋果公司正在印度開始組裝iPhone 11手機，這也是蘋果首次在印度生產最新的智慧手機型號。負責代工生產的富士康，會在印度南部城市清奈（Chennai）附近的廠房進行生產。

綜合外電報導，蘋果已經分階段加大在印度生產產品，以減少對中國生產的依賴。有關措施被印度政府視為推動「印度製造」的一大動力。清奈是印度第四大城市，位於孟加拉灣旁，海陸空交通便利，被稱為印度南部的門戶。

(工商 )