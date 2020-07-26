天氣熱，泌尿道感染病人也多了起來，其中又以婦女急性膀胱炎所佔比例最多。病人通常感到解尿疼痛、急尿、頻尿、下腹部疼痛、嚴重一點的甚至出現厲害血尿；若未適當治療，病菌可能上行導致腎臟感染，甚至引發敗血症。

臺北市立聯合醫院中興院區泌尿科主任柯明中說，近來有一位50歲女性病人，本身有糖尿病，之前有急性膀胱炎病史。據病人描述，因為忙、常憋尿，就

醫前一周開始有小便灼熱、頻尿、急尿感，因症狀不嚴重，因此並未就醫。剛開始症狀時好時壞，一直到就醫前一天晚上，不僅急尿、疼痛持續，病人開始覺得左側腰痛且有發燒情況，因此至急診就診，診斷為急性膀胱炎合併左側腎盂腎炎，因此需住院治療。同時，病人於急診的尿液與血液細菌培養長出相同細菌，因此還合併菌血症；雖然住院治療後病情改善，但療程所需時間大大延長。

柯明中指出，從致病原因來看，急性膀胱炎是上行性感染，其途徑是會陰部肛門附近細菌污染尿道口，進入尿道後再往上進入膀胱引發感染。然而並不是只要細菌進入膀胱就一定引發感染，發病與否和宿主抵抗力、病菌毒性、及其在膀胱內存留的時間和繁殖數量有關。因此會陰部衛生不佳、排尿習慣不良都增加發炎風險。他進一步說明，膀胱炎診斷並不困難，症狀包括解尿疼痛、急尿、頻尿、下腹部疼痛及血尿，尿液檢驗、細菌培養通常不難找出致病菌。

治療方面初次感染者1~3天即可，若是多次感染則用藥須7~10天。

柯明中提醒「預防勝於治療」，適當的衛生教育及生活習慣可以有效預防膀胱炎復發：

1.高溫炎熱的夏季更要注意多喝水少憋尿，避免細菌存留膀胱繁殖到足以引發感染的量。

2.注意尿道口、陰道口、及肛門附近的衛生，穿著透氣、吸汗的內褲保持局部乾燥清潔，以減少細菌繁殖，生理期棉墊應勤更換。

3.大小便的擦拭應由前向後，以免肛門附近的細菌被帶到尿道口。

衛生教育、生活習慣改變及適當治療，可有效預防膀胱炎復發，若遇到頑固的反覆感染則應進一步檢查以排除是否有其他尿路結構或功能上問題造成膀胱排空不順尿液鬱積的情形，再針對原因治療。

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(中時新聞網)