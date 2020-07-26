近日美中雙方互相關閉領事館，導致2大經濟強國關係降低到1972年時任美國總統尼克森訪中以來的最低點，而美國也不是第一次關閉外使館，不過這次關閉的是總領事館，領事館雖然並非外使館，但在貿易、交流上扮演非常重要角色，此次關閉之後，代表雙方緩頰空間跟著變少。

根據外媒報導，有美方高級官員表示，中國駐休士頓領事館是中國大陸在美國進行間諜活動最大的庇護場所，官員指出，雖然美國政府早就預期會有一定程度間諜活動出現，而中方外交機構也都有類似狀況，不過在休士頓所發生的行為遠遠超過能容忍範圍。

美國聯邦調查局（FBI）在6月時發現，有名持訪問學者簽證，但其實有解放軍背景的人，經調查都發現其有跟解放軍聯繫的證據，因此判定為間諜，FBI也在7月20日起訴該名間諜，美國政府關閉領事館是向北京政府傳達非常強烈的訊息。

不過《BBC》報導則認為，關閉領事館跟美國11月的總統大選有相當關係，歐巴馬當政時期「轉向亞洲」戰略主導人羅素（Danny Russel）更指出，這是川普轉移問題的方式，加上以國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）為首的鷹派，也一直強調北京威脅，使得政府採取更強硬手段。

此外，分析家認為，美中關係在美國總統大選結束前，都會處於不穩定狀態，但他們認為，不管是川普或是中國大陸當局，雙方都不想要有嚴重，甚至是軍事上的衝突。

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(中時新聞網)