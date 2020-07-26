高雄前市長韓國瑜被罷免後，時代力量議員黃捷成了地方掀起罷免熱潮的箭靶！對此，黃捷表示有名阿伯支持者擔心她被罷免，因此到服務處特地幫她加油，甚至講到落淚，黃捷則要對方「免緊張」。臉書粉絲專頁「罷免高雄市議員黃捷」則對此諷刺表示，罷免黃捷成功的話，阿伯該高興她會高升到另一境界，「希望您永遠不會哭著後悔當初的擔心！」

黃捷日前在直播中表示，有阿伯到服務處幫她加油，擔心她被罷免，講一講就快哭了。黃捷說她並沒有很擔心被罷免，身邊的人都比自己還擔心，真的很感謝大家，隨後也要阿伯「免緊張、免煩惱」。

對此，「罷免高雄市議員黃捷」發文指出，親愛的阿伯別緊張！罷免高雄市議員黃捷成功的話，阿伯該高興的是她會高升到另一境界。「希望您好好保重身體！別擔心太多！更希望您永遠不會哭著後悔當初的擔心！小編敬祝您呷百二」。

網友則表示「當然不擔心被罷免，因為罷之後搞不好更高官」、「阿伯心疼，但不代表妳有能力」、「她被罷應該更開心吧！因為有更好的位置」。不過也有網友表示「一些少數為罷韓而罷捷的思維是引不起市民的共鳴的，別浪費精神了」、「其實罷不成功啦！但這是民主的展現」。

(中時新聞網)