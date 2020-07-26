近期國內發生多起嚴重交通事故，引起國人對於居住城市交通狀況的關心！市議員周永鴻26日說，台中市今年度1到5月交通事故死亡人數150人，全台最高，市府須儘速檢討目前所施行的交通政策減少交通事故。交通局強調，藉由大數據分析高肇事路口，找出潛在問題全力改善。

周永鴻指出，根據道安資訊查詢網的資料，看到中市今年1到5月事故總件數有1萬7615件，全國第二；交通事故死亡人數150人居全國首位。以潭子、大雅、神岡3區為例，如潭子中山路、大雅中清路、神岡中山路與豐原大道，如沒有良好交通動線規畫，都很容易造成事故。

周永鴻說，減少交通事故必須多管齊下，除改善交通動線與號誌設計外，還必須從「人」去著手；市府必須加強宣導正確用路觀念，不論是酒駕防治、提防大車內輪差死角與行車禮讓行人等，全都必須要以各種管道讓民眾清楚知道，以防憾事再次發生。

交通局指出，市府道安團隊各小組將持續從3E(工程、教育及執法)各面向努力外，亦將加強對機車防禦駕駛交安宣導，導入大型車視野死角及內輪差等機車防禦觀念，減少交通事故發生。

警察局強調，將分析肇事熱時、熱點，針對酒後駕車等重大違規加強執法，落實各項交安宣導，如護老專案，加強高齡行人交安宣導等，並與道安團隊通力合作，營造安全的行車環境。

(中時 )