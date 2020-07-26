34歲男星惟毅曾任外景節目《冒險王》主持人，去年9月在台北巷弄內開便當店「一杯小食吧」，轉生主廚，目標多元。非常關心浪浪的惟毅，今(26日)透露在家附近撿到受困的小貓，幫牠整理好後準備送去領養新家。惟毅之前已撿了5隻貓咪，分別送養身邊好友，「我盡可能救我所遇到的動物，把牠照顧好，幫忙送養」，他希望未來能開一間寵物友善餐廳，並開放讓人認養的中途之家，十分有愛心。

惟毅還原救貓過程，他昨在出門工作時，路邊遇到受困小貓，但貓咪卡在他進不去的地方，加上他錄影時間逼近，讓他迫不得已待晚上返家再查看，幸好今傳出好消息，惟毅興奮表示「救到了」！

他去年受洗加入基督教，信教後讓他對許多事物有了新看法，惟毅家裡分別養了14歲的哈士奇「Abby」與11歲貴賓「貝果」，都已屆高齡，他坦面對未來的別離，「分開這件事情從以前沒辦法接受，到現在信主後，比較能以正常心態去面對，反正大家要去的是一樣的地方」，為了牠們的健康，親自下廚做寵物料理，目前已開發3種寵物料理，未來將擺在店內販售。他形容Abby個性傲嬌，「牠不像一般狗狗討抱，甚至討厭被抱，牠想來找你才會過來，如狗界的貓咪」。

除了提倡寵物領養代替購買，惟毅近日與「不貳劇團」合拍文藝公益影片「I YA O HAY YANG」，有感於疫情肆虐全球，希望能藉此影片為台灣傳統技藝打氣，讓人們更凝聚。他與團長郭建甫2年前在舞台劇認識，「不貳劇團」精研布袋戲，讓惟毅大開眼界，「原來戲偶可以做到那麼細微，是現在特效布袋戲或野台看不到的細節」。

(中時 )