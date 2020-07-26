創世基金會苗栗院與郵局合作，在苗栗縣中苗郵局放置愛心回郵信封，盼民眾利用回郵信封，直接將振興券郵寄至創世苗栗院，為清寒植物人家庭「振心」。（創世基金會苗栗院提供／何冠嫻苗栗傳真）

新冠肺炎嚴重衝擊社福團體，創世基金會苗栗院與郵局合作，在苗栗縣中苗郵局放置愛心回郵信封，盼民眾利用回郵信封，將振興券郵寄至創世苗栗院，為清寒植物人家庭「振心」。

創世苗栗院長陳綠蓉指出，創世始終秉持著「救一個植物人，等於救一個家庭」理念，希望幫助每個弱勢植物人家庭，但因安養所需人力、物力龐大，今年募集又受疫情嚴重影響，期許三倍券能發揮最大效益，民眾花1000元，植物人家庭能得到3倍的幫助，將小小愛心化作大大的祝福。

苗栗中苗郵局長吳宏泰表示，取之於鄉里，用之於鄉里，郵局以具體的行動傳遞「郵」愛，將愛心傳遞在地的清寒植物人家庭，讓他們感受到社會的溫暖。

創世基金會說明，除領取紙本券後，可直接掛號寄至「苗栗市站前一號4樓」的創世苗栗院外，也可選擇刷卡捐款方式，民眾在各家銀行綁定信用卡時，只要回饋欄位選擇「捐款碼捐款」，並填入創世捐贈碼「919」，當刷卡消費滿3000元時，銀行就會將回饋的2000元撥給創世，捐贈可開立收據並全額抵稅，詳情可洽愛心專線：(037)275-848。

(中時 )