中信兄弟將於下周末盛大舉辦下半季第一個主題日「LADIES ANDGENTLEMEN小姐與紳士」，不僅有豐富的周邊活動，場內更邀請到紳士代表－李李仁、戲劇男神－李國毅，一起和中信兄弟五位紳士們邀請小姐前來最夢幻甜蜜的洲際樂園！此外李國毅與兄弟本土王牌黃恩賜有一段緣分，兩人在11年前合作過偶像劇，當時李國毅飾演的是黃恩賜的教練。

8月1日邀請小姐們來洲際浪漫樂園與戲劇男神－李國毅甜蜜相遇！運動員出身，高中時曾是臺北市跳高第一名；轉戰戲劇圈後，不斷尋求突破並靠著精湛演技入圍第53屆金鐘獎最佳男主角的李國毅將為中信兄弟開球，並擔任Twitch「中信兄弟官方頻道」特別球評，賽前也會到場外近距離觸動小姐們的心跳！且李國毅曾和小時候的黃恩賜一同演出過偶像劇「比賽開始」，多年後相遇的教練及「阿SU」會擦出麼火花呢？

8月2日邀請小姐們與紳士代表－李李仁相約洲際甜蜜樂園！李李仁不僅在戲劇、主持上有優異表現，且擁有帥氣的臉龐、迷人的微笑，愛家的暖男形象更是讓不少小姐們將他列為未來老公的範本！李李仁將會在8月2日進行賽前開球活動，並擔任Twitch「中信兄弟官方頻道」特別球評，小姐們不要錯過李仁哥發出的洲際約會邀請，一起來場最羅曼蒂克的夏季約會吧！

8月1日進場可獲得紳士們的「小貼心Stickers」，8月2日進場可獲得紳士們的「記著妳Notebook」，兩日贈品各有5,200份，早點赴約早點領取紳士們準備的貼心小禮！更多「LADIES AND GENTLEMEN小姐與紳士」浪漫甜蜜的活動資訊請鎖定中信兄弟官方網站及官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」！

(中時 )