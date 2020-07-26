兒子雷政儒死於軍中的雷子文醫師。(中時資料照 黃子明攝)

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，論文爆發抄襲疑雲，周刊報導，李的論文與一名叫做「雷政儒」的碩士論文高度雷同。不過「雷政儒」並非第一次登上媒體版面，1994年的雷政儒軍中自縊命案轟動一時，他的父親、名醫雷子文認為，軍方害死獨子卻討不回公道，最後選擇以自焚的方式，悲憤抗議。

1994年11月3日，雷政儒被發現於台北縣泰山鄉（今新北市泰山區）營區內的廁所內自縊身亡，下部隊前後僅45日。由於雷政儒曾致電家人表示：「我看到了不該看的事，陸博士（即陸悌瑩，本名林菊芳）要我死，我會被害死，趕快想辦法調離飛指部。」，讓雷家人覺得雷政儒死因絕不單純。

軍方最後以輕生結案，雷家難以接受，雷子文抗爭多年未果，1997年在民生東路的診所自焚身亡。

1998年，國防部在立委周荃的要求下，邀請日本福岡大學法醫學教授柏村征一來台，會同國內知名法醫楊日松、方中民，進行「中外三大法醫會診雷政儒命案」。

柏村征一在立法院公開發表法醫鑑定書時說：「我判斷台灣軍方在發現士兵雷政儒『自縊』後，很可能並未施予急救。」、「綜合各種跡象和專業判斷，死者被他人絞殺的機會非常大。」。

柏村征一鑑定雷政儒可能是遭到絞殺的主要理由包括：

一、遺體照片顯示死者頸部位置的皮帶痕位置過低，不符合上吊推論；若死者果真自縊，頸部甲狀軟骨必然破裂，皮帶痕自會往上滑。

二、頸部皮帶痕上有四至五條垂直的皮下出血痕跡，研判係死者試圖掙扎解開時之指痕。雖然皮帶痕的走向乍看和自縊的定型縊頸相似，但若加害者強令死者坐、趴並自後方強力拉緊皮帶，亦能造成此類痕跡。

三、死者臀部離開地面，頸部至少須承受七成體重(約50公斤)；以此重量，其頸動脈、椎骨動脈均應被阻斷，不應出現顏面鬱血、腫脹、鼻出血等絞殺死亡現象。

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