新竹縣準公共化幼兒園不足，以人口快速增長的竹北市比例最高，縣長楊文科鼓勵私立幼兒園加入準公共化幼兒園，109年新學年度有12所私幼申請加入，有一半是竹北市，全縣準公幼園將增加到32所，共可招收2025個幼生名額，提供雙薪家庭平價托育選擇。

竹北市的私立幼兒園，每月費用約在5千到8千元，標榜雙語教學的私幼不包括註冊費，每月費用都要1到2萬元，不是一般藍領家庭能負擔，公立幼兒園每學期費用不到1萬元，以致招生時都出現搶破頭都要抽籤，家長幸運中籤，小朋友才能入公幼園。

楊文科表示，為努力達成「新增50所幼兒園」的政策承諾，讓新竹縣青年人「願婚、敢生、樂養」，教育處這2年來積極輔導符合收費、建物公共安全及教保服務品質等要件的私立幼兒園，與縣府簽訂合作契約後成為準公共幼兒園，提供準公共教保服務。

教育處表示，這2年已有20所私幼加入準公共化行列，每月收費是4500元，109學年度新學期將增加12所準公共幼兒園，其中有一半6所是在竹北市，可增864名幼生名額。此外，湖口、新豐、新埔、關西、竹東、北埔及芎林等鄉鎮都有準公幼園，芎林鄉是首度有私幼加入。

另外，縣府建置竹北嘉豐、文興及竹東3所非營利幼兒園，每月收費3500元，今年度新學期正式招生，剛完成抽籤，總計27班768個幼生名額，竹北市就佔23班662名額，將可大幅提升竹北市平價教保園所數量。

教育處最後指出，將規畫興建湖口文小、竹北文小十、博愛國小3所非營利幼兒園，總計可設置21班招收560個幼生名額，以降低家長育兒負擔。

(中時 )