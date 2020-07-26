大陸新冠肺炎疫情嚴峻，國家衛健委數據顯示，大陸25日報告新增確診病例46起，其中本土病例35起（新疆22起，遼寧13起）。而據遼寧官方通報，該省13起本土病例中有1起在鐵嶺市，且是大連市疫情的關聯病例。

衛健委指出，大陸25日新增境外輸入病例11起（內蒙古5起，廣東3起，天津1起，福建1起，山東1起）、本土病例35起（新疆22起，遼寧13起）；新增疑似病例2起，均為境外輸入病例（內蒙古1起，上海1起）；新增無症狀感染者68起（境外輸入8起）；當日轉為確診病例17起（無境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者292起（境外輸入91起）。

據統計，境外輸入現有確診病例82起，現有疑似病例3起，累計確診境外輸入病例2,045起。截至25日24時，現有確診病例288起，累計治癒出院病例78,908起，累計死亡病例4,634起，累計報告確診病例83,830起，現有疑似病例3起。

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