曾國城日前因響應飢餓三十活動，於舞台劇《我的大老婆》排練現場，挑戰飢餓八小時，飾演曾國城老婆之一的許瑋甯也在現場義氣陪同。為因應疫情，今年世界展望會改以網路串連的方式，推出全新型態的「一個人的飢餓三十」活動，每一個人皆可以在網路上分享自己挑戰八小時、十二小時或是三十小時的經驗。

影片中可看見曾國城金句連連，還拉著許瑋甯一起搞笑。首先，在挑戰前誇下海口認為餓八小時不難：「八小時不是耐飢餓，是等消化。」但隨著時間一分一秒的過去，他邊排練舞台劇，邊感受飢餓、頭暈、空腹打嗝等身體反應，逐漸意識到就算餓八小時，也不簡單。更進一步和許瑋甯、林耀晟討論飢餓三十活動的意義：「讓我們透過這樣的飢餓體驗，同理世界上正在飢餓的人們，進而更加感恩我們擁有的一切。」

曾國城排練舞台劇同時為響應公益不遺餘力。（傑星傳播提供）

有趣的是，在曾國城排練結束回到家，等待倒數時間時，曾國城的兒子擔心爸爸沒吃飯，只能喝流質飲品，因此突發奇想要將家裡的飯菜打成汁讓爸爸喝，令曾國城苦笑之餘直喊「驚悚」！活動結束前，曾國城除了對於即將可以進食感到興奮外，也不忘提醒觀眾要記得珍惜資源，一同上網響應「一個人的飢餓三十」活動。

(中時 )