今年受氣候異常影響，新竹縣蜂蜜產量僅有常年一半，縣農會舉辦國產龍眼蜜評鑑，由蜂農陳文廣、劉世芳獲得特等獎，農業處副處長傅琦媺期盼竹縣蜂蜜朝精緻化目標邁進，以成為獨樹一幟的蜂蜜產區。

傅琦媺指出，新竹縣有4個養蜂產銷班60名班員，以生產龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主，經營規模計7792箱蜂箱，蜂蜜年產量約260公噸，今年減產一半，但龍眼提早開花與荔枝花期重疊，產出純龍眼蜜非常難得。

縣農會日前舉辦評鑑，以產銷班班員並具農產品生產追溯QR-code者為參評對象，初評以儀器檢驗一般品質（蜂蜜國家標準CNS1305）、抗生素殘留檢驗11種、需符合衛生福利部訂定農藥殘留標準。

進入複評的蜂蜜依色澤、香氣及風味等項評鑑，評選具有琥珀色、香氣濃郁及獨特龍眼蜜風味的蜂蜜，養蜂產銷班第1班陳文廣、劉世芳的蜂蜜香氣滋味都達到標準，獲得特等獎。

縣農會25日在竹北新瓦屋集會堂頒獎，由傅琦媺頒獎給獲獎農民，芎林鄉農會田媽媽現場製作蜂蜜燕麥餅乾和蜂蜜香蕉磅蛋糕，養蜂產銷班員陳定緯也分享自家蜂巢蜜給大家品嘗。

新竹縣農會總幹事劉德威期許養蜂界以獲獎者為典範，提升蜂產品品質，建立蜂產品驗證制度，以增加竹縣蜂蜜銷售及品牌知名度。

(中時 )