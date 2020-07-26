台中市府文化局與消防局進行「孫立人將軍故居」聯合消防演練。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

為降低災難搶救時所造成文化資產的損失，台中市府文化局與消防局26日進行「孫立人將軍故居」聯合消防演練。台中市文化資產處指出，文資消防演練要先做行前說明，讓隊員了解文資建築及文物的價值特性，掌握內部動線和文物分布，力求不破壞文化資產為原則。

台中市消防局中港分隊長廖國鈞表示，因疫情影響，4月至6月暫停實施演練，為提升消防戰力，下半年針對文化資產、高層建築等不同特性場所進行組合訓練。消防人員表示，演練中為避免出水造成建物受損，必須以空水帶模擬火警搶救情形，在出入口處進行搶救及防護佈線，再進行災難搶救時，才能降低造成文化資產的損失。

台中市文化局文化資產處長李智富指出，文化資產消防演練以即時撲滅火勢並保全珍貴文化資產為兩大目標，必須先解說建築格局和重點文物，消防人員才能揣摩發生火災時，救災重點和路線配置等細節。

文化資產處分析指出，「孫立人將軍故居」外觀保存完整，建築為和洋混合風格，故居內留存很多孫立人將軍文物及其過去生活的足跡，包括軍服、線裝藏書及水墨字畫。其中，4只象骨矮凳最為人津津樂道，根據《孫立人傳》記載，孫將軍於1945年駐印期間截獲一批日軍運輸用象，成為特殊戰利品，分送給各地動物園，包括著名大象「林旺」等3頭大象運至台灣鳳山飼養，其中1頭大象死亡，製成象骨矮凳而典藏在故居。

(中時 )