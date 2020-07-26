威力彩連槓47期，下期即將在周一(27日)開獎，頭獎上看31億元，若一注獨得，將刷新史上最高單注獎金紀錄。有網路媒體針對威力彩做時事民調，以「如果買威力採中了頭獎，你(妳)會跟最親近的人說嗎？」，3天的民調結果，也終於出爐。

根據台彩公佈的派彩結果，史上4次超過20億頭奨的威力彩，特別號竟都開出相同號碼「03、08」，令聞者嘖嘖稱奇。根據統計，威力彩頭獎機率為2208萬分之一，最困難命中的就是第2區特別號，即使第1區6個號碼全中，也只能得到貳奨，但奨金可差多了。以23日開獎為例，中頭獎一注可得25億，中貳奨便縮水不到5千萬。

網路媒體《Yahoo雅虎》針對「威力彩頭獎」進行民調，以「如果買威力採中了頭獎，你(妳)會跟最親近的人說嗎？」為題，結果出爐。(圖/翻攝自 yahoo雅虎)

網路媒體《Yahoo雅虎》也針對「威力彩頭獎」進行民調，以「如果買威力採中了頭獎，你(妳)會跟最親近的人說嗎？」為題，並以「會」跟「不會」作為回答選項。調查結果發現，投「會」的選項，有687票，投「不會」的選項也有397票，總計有1084名網友參與投票。此次調查期間為7月23日至26日。

投給會的網友表示，「只會跟另一半說，枕邊人不說會活得很累」、「會和另一半分享，規劃獎金運用」。不會的網友表示，「平常另一半給的生活費夠少了，講了還有活路嗎？」、「沒必要，不想被人當提款機」。

(中時新聞網)