伊能靜在陸綜《婆婆和媽媽》溫馨曝光她與丈夫秦昊、婆婆的生活日常，伊能靜和婆婆互動狂圈粉，而在節目曝光的影片中，伊能靜提到婆婆當年為了參加秦昊婚禮而去開刀膝蓋，她心疼婆婆為了自己動手術，哭著說「我們要不結婚，妳（婆婆）就不會去開那個刀了」。

秦昊在節目中帶著媽媽去爬山，但伊能靜擔心婆婆的腿無法負荷，而勸婆婆放棄，她說著還自責提起，婆婆當年考量坐著輪椅不好看、想要「用走著」參加秦昊婚禮，而去動膝蓋手術，伊能靜說到氣哭「今天搞成這樣，我早知道就不讓你開刀了」。

秦昊媽媽則不停安慰伊能靜，表示她知道伊能靜的顧慮「行了，別囉嗦，這事到此結束了」，而伊能靜事後表示，婆婆開刀的腿「等於就是廢了」，伊能靜心疼婆婆說：「當初如果知道她做手術會遭這麼大罪的話，我們真的寧可不辦婚禮」。

而秦昊媽媽沒把腿傷怪在媳婦身上，表示手術確實是為了參加婚禮而動刀的，她不願意一瘸一拐的現身，秦昊媽媽也表示：「他們大可不必愧疚，這是當媽媽應該做的，是我自己心甘情願的」。

(中時新聞網)