新竹縣木球委員會承辦「109年縣長盃木球錦標賽暨全國木球錦標賽」，26日在縣立體育場開打，有全國27隊254選手進行競技，縣長楊文科偕教育處長楊郡慈、新竹縣體育會理事長田耕豪進行開球儀式，為精采賽事揭開序幕。
楊文科表示，男女老少皆宜的「平民高爾夫」木球是新興運動項目，他首次接觸感覺很有趣也很容易上手，新竹縣推廣木球運動獲得不錯成績，去年全國岳王盃木球錦標賽獲男子組團體及個人組第二名，峨眉國小今年在台中城市盃木球錦標賽共獲團體第1、3、5名佳績。
教育處楊郡慈表示，木球是唯一由國人所創球類活動，玩法與高爾夫相似，活動年齡層次相當廣泛，國小3年級至長青組65歲上皆可參加，木球已列為全民運動大會競賽項目之一及國際單項競賽項目。
新竹縣為推廣木球運動風氣，在縣長盃木球錦標賽教育人員組中首設校長組，讓各校校長共襄盛舉，由「蓉逸隊」拿到冠軍。
大肚國小校長彭源正表示，「蓉逸隊」有幾位校長都是首次打木球，沒想到能奪冠，相信校長們經過這次比賽經驗，能將木球風氣帶進校園，而大肚國小體育課已增設木球項目，讓孩子接觸不同的運動。
109年縣長盃木球錦標賽學生組前三名為，成績，峨眉國小王于愷、峨眉國小鄧仁魁、北埔國中龍均政。
(中時 )
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