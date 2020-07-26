【1】英國外食救經濟
新冠肺炎疫情重創英國餐旅產業，英國政府推出「外食救經濟」計畫，盼能刺激消費者外出用餐，協助餐廳度過危機。
【2】美國天氣巨災飆新高
由於全球暖化造成極端氣候，美國今年上半年發生災損逾10億美元的天氣巨災數目多達十起，接下來將進入西部野火與大西洋颶風旺季，巨災恐將進一步堆高，對經濟與社會的影響至鉅。
【3】博物館的AI之路
藏品數位化並朝向文創轉型，是近年全球博物館發展的趨勢。2020年，突如其來的疫情加速了博物館數位進程，而北京故宮更是搭上5G進程，透過AR、VR技術與遊客互動，豐富博物館導覽體驗。
【4】疫情毀了成衣加工業
幫歐美時尚品牌代工，成了開發中亞洲窮國脫貧的重要途徑，但疫情衝擊下西方業者大砍單，孟加拉等全球主要成衣出口國掀起關廠潮，工人頓失生計。
【5】谷歌熱氣球肯亞升空
宣傳多年的谷歌熱氣球計畫經過多年測試後，選中肯亞做為正式啟用地，協助肯亞中西部偏鄉普及網路使用率。
(中時新聞網)
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