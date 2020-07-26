羅宏正開心慶生。（羅永銘攝）

羅宏正吸友人送的奶嘴與粉絲吸奶嘴糖一起俏皮拍照留念。（羅永銘攝）

羅宏正開心慶生。（羅永銘攝）

羅宏正生日願望盼中威力彩。

男星羅宏正在26日生日當天在大倉久和飯店舉辦「1歲生日派對」，與130位粉絲共度，這是他出道11年的第一次個人生日見面會，他透露取名「1歲」，除象徵自己滿31歲、三十而立的意義，也是代表他經過腳受傷兩年多的「坎」後再度重生。羅宏正說，他的腳傷復原了75％，目前仍無法「亞洲蹲」也無法上蹲的公廁，至今每週仍要去復健兩次，一次約半小時，「若短時間內使用太多，隔天走路仍會一跛一跛的。」

他說前幾天去溯溪，因為太過激烈，隔天醒來居然腳腫到沒辦法走路。他曾有迷思，認爲自己是偶像團體出道，「偶像要給粉絲正能量，不能在社群上張貼任何負面情緒。」但隨著這段從挫折中成長經歷，讓他打開心房，認為要將這樣從低谷往上爬的成長故事與粉絲分享，「日後他們若遇到困難，希望我的挫折經歷，能化做為勇氣，陪伴他們克服難關。」

他現場清唱夯曲〈想見你想見你想見你〉，代表一直想見粉絲的心情，也演唱好友偉晉新歌〈北極光〉以及白安的〈最想見到你〉與陳奕迅的〈紅玫瑰〉等三首歌，深情嗓音爆擊羅太太們的心臟，惹得粉絲們尖叫連連。他在台上分享陳奕迅的〈紅玫瑰〉歌詞「夢裡夢到醒不來的夢」，與粉絲分享自己腳傷後的感觸，「當下發生的事，在經歷過不同的時間點後，或許是一個很棒的禮物。」也用陳奕迅的夯曲〈多少〉形容這段煎熬過程，「要用多少個世紀的我，看透一切。」

羅宏正認為，「我們每個人就算裝得再有自信，也都曾有過迷惘時刻。」他說，腳受傷這件事發生的結果，是好是壞，不是此時此刻能夠知道，若把時間軸再往後拉，搞不好是一個很棒的禮物，「不應該陷入在憂鬱的溫床裡。」。

談到三十而立，羅宏正坦言，從29歲邁向30歲這個關卡，因拍戲導致右腳粉碎性骨折，對讀劇校出身、對自我肢體協調性有自信，以前還能後空翻的他來說，有種「自廢武功」的無力沮喪感，他曾沮喪到認為「為什麼復健三個月了，腳還不能落地？」、「為什麼抗生素打了一個月了，傷口都還沒好？」，每個夜深人靜的夜晚都在胡思亂想，他說，幸好有偶像陳奕迅的歌聲陪伴，「有時候聽著聽著就哭了，覺得很無助、對未來很沒有方向，連能否正常走路都不確定，甚至想過未來出路不會是演藝圈了，還考慮過是否要去當服務生、開Uber。後來只能要求自己必須盡最大的努力把腳弄好，不管能恢復到什麼程度」。

他曾藉由陳奕迅的歌聲得到溫暖，沒想到自己後來也能成為他人前進的動力。羅宏正的粉絲從6歲到70歲都有，他說，拍《跟鯊魚接吻》時，有天同劇演員請他幫一個友人病危的女兒加油打氣，他於是出放在車上的專輯，並錄了祝福影片給對方，後來女孩康復出院，還傳語音訊息跟他說謝謝，他有感而發說：「要努力地提升自己，擴大自身影響力，才能把能量傳遞給更人。」

他之前演出《跟鯊魚接吻》被粉絲暱稱「巨嬰」，今年收到第一個生日禮物，是電視圈友人送他的「奶嘴」，生日派對現場，他也送了奶嘴糖給粉絲。不過他透露自己從小不哭不鬧也不吃奶嘴，「是放在嘴邊是吐掉的那種。」他還自曝是「先會走再會爬」，有一天全家人在客廳看電視，就看著原本在玩玩具的他突然站起來，開始來回在客廳走來走去，而且幾乎是用衝的，且他第一個會講的單詞不是爸、媽，竟然是「小鳥」，因為小時候媽媽每天抱著他在門口送爸爸出門上班，就會指著電線桿上的小鳥說「小鳥」，有一天他就忽然開口講了「小鳥」。

談到生日願望，羅宏正透露，第一個願望希望疫情趕快過去，第二個願望，則希望能添購手排車，他說自己對於開手排車有一種近乎執著的境界。第三個願望是希望能中31億的威力彩，透露自己已經買好了，花了100元買了一注，「若中了，會先把家裡的房貸約六百萬的債務還清，然後添購手排車。」還笑說會發給參加見面會的粉絲一人100萬。

對感情的期許？羅宏正透露已經單身三年，目前有正常交友、可以彼此分享心事的幾個朋友，被追問有幾位？他說大約三位，但希望能先以工作為重，還不到正式交往程度。

他自謙不是一個有故事的人，最近透過追劇來豐富自己人生歷練，特別迷上《日本沉沒》、《排球少年》、《獵人》等動漫，意外發現原來動漫主角都極端的勵志，而且取名大多有「陽」、「剛」等無敵正能量字眼，「讓你自然而然的，去支持故事的主人翁，克服每一個挑戰。」見證到角色的成長，甚至看哭。

(中時 )