「趣味闖關區」依照全民運動會比賽項目，設計出六大闖關遊戲關卡，槌球為其中一種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

「互動遊戲區」則是規劃八項運動類型的遊戲體驗設施，圖為冰壺體驗。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

2020年全民運動會10月即將在花蓮登場，花蓮縣政府為提升全民運動風氣，鼓勵民眾一同共襄盛舉，即日起至8月30日，在知卡宣綠森林親水公園舉行「花夏運動季」，並依據全民運動會比賽項目，設計出六大闖關遊戲，讓民眾化身「參賽選手」，享受闖關的樂趣。

「花夏運動季」共有「趣味闖關區」及「互動遊戲區」兩大區域。「趣味闖關區」依照全民運動會比賽項目，設計出六大闖關遊戲關卡；「互動遊戲區」規劃八項運動類型的遊戲體驗設施，除了兩項全民運動會競賽項目合球、慢速壘球外，還有拳擊擂台、足球及專屬幼齡孩童攀爬的遊戲設施。

農業處長吳昆儒指出，「花夏運動季」替2020全民運動會暖身，現場有許多運動遊戲體驗外，民眾還可以藉掃描QRCODE使用活動專屬的AR濾鏡，體驗多項具創意又好玩的互動設施。

「花夏運動季」即日起至8月30日，開放時間為每日上午9時至12時，下午1時至5時；活動期間民眾只要完成闖關活動就有機會獲得限量活動紀念品，拍照打卡還可以抽跑步機等大獎。

自暑期開始，還有夏戀嘉年華、知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園、紅面鴨FUN暑假、金針花季、鼓王爭霸戰等，許多強檔活動陸續開跑，花縣府也邀請民眾舉家大小，一起到花蓮「開心FUN暑假」！

(中時 )