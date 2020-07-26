結婚雖然是人生大事，而婚後生活更是影響夫妻情的重要關鍵，眼科醫師黃宥嘉在節目上聊到有網友在網上開出6福利徵婚，其中一項是「跟父母住在一起」，引發來賓討論，而黃宥嘉聽完也說出女人心聲。

美女醫師黃宥嘉作客節目《新聞挖挖哇》，其中有來賓分享，有鹽酥雞攤貼公告徵老闆娘，其中並開出5條件，希望對方在28-35歲之間，身高155-165公分、體重60公斤以內，五官正常、不要有賭博習慣。

同時，店家也公開食、衣、住、行、育、樂6大福利，分別是鹽酥雞吃到飽、衣服買得起、跟父母住在一起、婚後會買車、父母會幫忙帶小孩、一年出國一次等，其中「跟父母住在一起」卻引發全場熱議。

主持人鄭弘儀接著表示，黃宥嘉醫師「看到和父母同住」時，她眼睛就為之一亮，對此，黃宥嘉則對著鏡頭向男性喊話：「只要是跟父母同住，對現在女性都不是好條件」，她也強調，和父母同住不是福利「這其實是一個100%的扣分」。

【精華版】和公婆同住是婚姻福利？黃宥嘉說出女人心聲

(中時新聞網)