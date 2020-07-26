中央氣象局稍早將台北市、新北市升級成豪雨特報，有局部大雨或豪雨。受大雨影響，松山機場多個航班延誤，目前至少有14班來往離島及台北的航班受影響。

根據松山機場資訊，從松山機場起飛至金門、澎湖、馬祖等地的立榮、華信航班，自下午14時55分至15時55分共有7班因天氣因素延誤或取消；從金門、澎湖、馬祖、台東飛回松山機場的航班，自下午14時25分至15時55分之間，也有7班受天氣影響而延誤或轉降。

(中時 )