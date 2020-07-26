中央氣象局下午針對雙北發布豪雨特報，其中水利署則發布台北大安、信義以及新北中永和地區的一級淹水警戒，一位永和民眾就在臉書社團《我是永和人》上傳照片透露，永和國光路51號路段正在淹水，且淹及小腿。

警方拉起封鎖線。（翻攝自臉書社團《我是永和人》）

這位民眾在臉書上傳照片後表示，永和國光路弘爺漢堡前淹水至小腿，過路人要小心，同時他也感謝，弘爺漢堡的老闆下班還幫忙清水溝蓋，不然可能已經淹到膝蓋了，另外，目前警方已拉封鎖線。

民眾表示水淹到小腿。（翻攝自臉書社團《我是永和人》）

(中時新聞網)