雙北豪雨狂炸！永和國光路水淹及小腿 16:222020/07/26 中時新聞網 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾拍下國光路淹水狀況。（翻攝自臉書社團《我是永和人》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局下午針對雙北發布豪雨特報，其中水利署則發布台北大安、信義以及新北中永和地區的一級淹水警戒，一位永和民眾就在臉書社團《我是永和人》上傳照片透露，永和國光路51號路段正在淹水，且淹及小腿。 警方拉起封鎖線。（翻攝自臉書社團《我是永和人》） 這位民眾在臉書上傳照片後表示，永和國光路弘爺漢堡前淹水至小腿，過路人要小心，同時他也感謝，弘爺漢堡的老闆下班還幫忙清水溝蓋，不然可能已經淹到膝蓋了，另外，目前警方已拉封鎖線。 民眾表示水淹到小腿。（翻攝自臉書社團《我是永和人》） (中時新聞網) #永和 #國光路 #小腿 #雙北 #發布 #暴雨 #豪雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 不落後白酒 A股飄茶香 04:102020/07/22 產業財經 雙北垃圾戰有解 棧場暫合法 04:102020/07/22 地方新聞 桃園永和里全台最窮？鄭文燦：桃園沒這里 11:082020/07/22 生活 阿拉斯加外海強烈地震 規模7.8 已發布海嘯預警 15:142020/07/22 國際 雙北YouBike 2.0不同調 許家蓓抓出瑜亮情節 16:402020/07/22 政治 越南移工凌晨連搶雙北3家超商 砍傷3店員落網 19:472020/07/24 社會 南海門戶軍演 陸媒高調宣傳 04:102020/07/25 政治要聞 獨》小七正式結盟熊貓 雙北逾200店可外送 10:012020/07/25 生活 不斷更新》北北基升級豪雨！全台16縣市豪大雨特報 13:222020/07/25 生活 不斷更新》雙北升級豪雨特報！暴雨、雷擊狂炸像颱風 12:352020/07/26 生活 生活熱門新聞 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 威力彩31億會歷史重演？「4次20億頭獎」特別號都開出這2個 - 生活 威力彩31億在等你！這個星座財運最旺一定要買 - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？ 台彩公布數據了 - 生活 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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