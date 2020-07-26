前旅美捕手張進德今年選秀獲富邦悍將首輪第一指名選進，僅花3天談約就完成加盟，昨日生涯初登板，他笑說在主場出賽時球迷的歡呼聲讓他感覺像在打國際賽，而今日江國豪先發，教練團安排他蹲捕，這也是張進德在中職首度先發出賽。

張進德今日擔任先發第三棒、捕手，昨日因為捕手林宥穎自打球受傷，臨時被叫上場代跑，隨後迎接生涯首打席，不僅繳出2支長打，還獲選為單場MVP，「昨天一開始有點緊繃，自己多少會緊張，但蹲完第一局下場後，心情就平復了。」

張進德笑說先發不會緊張，「我沒這麼容易緊張啦！只擔心自己做不夠好而已。」張進德在場邊帶動休息室氣氛，無論何時被攝影機捕捉到都帶著笑容，「我喜歡享受比賽，開開心心的，雖然個性有點內向，但多笑就能讓自己放開一點。」

昨日初登板，主場悍將球迷用最大聲的歡呼迎接他，這也讓張進德相當開心，「昨天很爽，像國際賽一樣，之前都是在國際賽才會有這麼多台灣觀眾，很謝謝球迷為我歡呼這麼大聲，真的很開心！」

自春訓以來張進德在二軍出賽，當時也曾和江國豪搭配過，兩人溝通上很順暢，至於在一軍出賽，張進德表示已做好準備，「在二軍比賽打到下午，晚上就會看中職比賽，會研究每個打者、稍微了解一下。」

(中時 )