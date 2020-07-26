台三線浪漫行 25國駐台大使代表「憩桃趣」。(秘書處提供／呂筱蟬桃園傳真)

台三線浪漫行 25國駐台大使代表「憩桃趣」。(秘書處提供／呂筱蟬桃園傳真)

台三線浪漫行 25國駐台大使代表「憩桃趣」。(秘書處提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市長鄭文燦夫妻26日與外交部部長吳釗燮夫妻和25國駐台使節同遊桃園大溪，品嘗大溪豆干特色料理，登船遊石門水庫，感受浪漫台三線的桃園魅力。

鄭文燦表示，「國家級台三線客庄浪漫大道」，將台三線沿線文化、產業、經濟、生態與人文地景，串聯成一條具台灣特色與國際觀光魅力的旅遊廊帶；桃園不但是台灣客家第一庄，也是浪漫台三線計畫的起點，沿線許多重要景點，如大溪老街、李騰芳古宅、觀音亭都位於桃園大溪，桃園也是台灣門戶首站，歡迎大使們再遊桃園。

他說，大溪自清代發展至今，19世紀時曾是北台灣最深入山區，且直達大海的內陸商港，大溪物產豐饒，山區的茶葉、樟腦、木材等重要物資透過大漢溪銷往世界各地。大溪在國內旅遊排行中經常名列前茅，在大溪可以遠眺大漢溪，感受明媚風光。

大使們對於豆干春捲及豆香手工餅乾讚不絕口，直說美味清爽，在台灣從來沒有吃過，餐敘間也安排訪賓研磨高山茶與玫瑰花瓣的瑰蜜茶文化體驗活動。鄭市長說，兩種茶葉越磨越香，也象徵桃園和各國「友誼長存」。

使節團下午走訪阿姆坪遊艇碼頭，登船欣賞石門水庫風光，許多大使紛紛表示，原來在桃園就可以看到秀麗壯觀的景致，留下深刻印象，期待再訪。

桃園市府秘書處長顏子傑說，午宴以豆類、在地蔬果做成料理，準備豆干壽司、豆干三明治、豆干春捲、豆香餅乾、豆乳雪Ｑ餅、蛋豆角等創意料理，創造出不同飲食文化。行程後也準備豆干、茶葉、南僑水晶馬卡龍舒緩植萃皂作為伴手禮，希望讓大使們難忘桃園特色。

(中時 )