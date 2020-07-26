賭王何鴻燊3房兒子何猷啟，2018年密娶上海「金融之花」齊嬌，婚後一連生下2女，不過近日被拍到與另一位長髮美女約會，十指緊扣互動親密，因此被推測疑似出軌，對此他今天公開向港媒發出聲明，坦承已與齊嬌離婚，也呼籲外界不要打擾妻小的私生活。

據港媒《東網》報導，齊嬌今天被目擊帶著2女兒現身機場，準備飛往位於上海的娘家，夫妻倆被問到是否會針對傳出婚便一事做出回應？齊嬌則表示事後會講明白，何猷啟則是全程低調不回應，不過下午何猷啟就發表聲明，坦承兩人因為個性不合，早在數個月前辦好離婚手續，但礙於父親前陣子身體不佳，才會隱瞞至今宣布此消息，更表示夫妻倆雖然離婚，仍會持續對孩子付出關愛和責任，也呼籲外界不要打擾妻小私生活，能給她們多一點私人空間。

而何猷啟新歡日前也被起底，是位名叫Alice Chung的20歲香港人，目前在英國念大學，由於專釣有錢人，因此在富二代圈中相當活躍，而女方身分曝光後，似乎承受不了輿論壓力，急忙將社群網站帳號關閉。

(中時新聞網)