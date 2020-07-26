高雄市長補選進入最後衝刺，國民黨候選人李眉蓁因為論文案，目前聲勢嚴重受挫，儘管昨日的競選總部大會有稍稍為其扳回聲勢，但選情還是相當嚴峻；YouTuber「比特王出任務」一份高雄街訪民調指出，李眉蓁對上陳其邁是33%：66%，兩人差距相當大，對此，網友表示，「只有他們能救李眉蓁！」

網友看完民調後表示，現在就算在高雄楠梓這種已經算是高雄「深藍」的選區，李眉蓁都沒有辦法贏過陳其邁，那如果到了其他地方恐怕更加艱辛，現在李眉蓁需要一個強大的催化劑，才能夠一口氣催起她的選情，這個人選有幾個選項，首先是前立法院長王金平，或是前高雄縣長楊秋興，這兩個人強大的在地實力，能夠有效的幫助李眉蓁；而還有一個最後的王牌，就是前高雄市長韓國瑜，靠著韓流再起，一鼓作氣帶動李眉蓁的氣勢！

其他網友紛紛回文討論，表示「雖然根本不可能，但是如果這三個人一起出來，李眉蓁的選情肯定會大幅反轉」、「他們三個根本沒辦法同台」、「太夢想了」、「韓流還在嗎？」、「如果成真，那麼陳其邁肯定得回去當行政院副院長了」。

(中時新聞網)