日本新冠肺炎疫情再起，近日北海道更是爆出因風俗店提供「親乳頭」服務而導致的一連串群聚感染事件，初步評估感染者恐超過600人，對此國內防疫專家也認為，新冠病毒存在所謂的乳頭群聚感染不是不可能，呼籲國內8大業者不可不慎，皮膚科醫師則建議，若要針對乳頭消毒，可使用優點、生理食鹽水，或是清水加以清潔即可。

中國醫藥大學感染科主任黃高彬表示，新冠病毒無論是否為無症狀感染者都有可能會透過唾液傳染，因此只要是有患者唾液的地方就存在被感染的風險，況且病毒在皮膚上可存在4至5個小時，若像酒店小姐頻繁接客，而未進行徹底清潔消毒時，就會形成防疫破口。

黃高彬說，口腔跟呼吸道相通，所以只要呼吸道有病毒，唾液就有可能帶有病菌，日本因為性產業與八大行業較發達，相關感染途徑才能夠被外界揭露，但不排除這類的傳播方式可能早就在台灣發生過。

黃高彬說，現在國內疫情趨緩，酒店、舞廳也都紛紛解封，建議相關產業的人員不要太密集、頻繁的接客，雙方在事前也勤用清潔用品進行全身的沖洗，才能有效確保不被感染新冠病毒。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，乳頭本身就是很敏感的身體部位，若上面有傷口再碰到酒精可能會造成刺激，因此一般來說並不建議拿來作為消毒工具。

趙昭明說，也有不少人的皮膚對酒精過敏，若是一不注意很可能會有紅、腫、熱、癢、痛等症狀，若要消毒的話建議還是用優碘、生理食鹽水或是清水洗淨。

趙昭明提醒，一般來說皮膚表面要造成病毒感染的機會並不大，除非有接觸到黏膜部位，因此民眾還是要多加注意，盡量減少觸摸眼、口、鼻、會陰等部位的機會，以及觸摸前後都必須進行消毒，才能有效防範病毒入侵體內。

(中時 )