新北市大雨 板橋、永和10分鐘雨量超標 17:422020/07/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永和竹林路因大雨造成積水，車輛行經激起水花。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下午氣象局針對多個縣市發布大雨及豪雨特報。（示意圖，本報系資料照） 新北市長侯友宜下午坐鎮災害應變中心，了解各地災情。（新北市消防局提供） 受對流雲系發展旺盛，中央氣象局今（26）日下午發布豪雨特報，台北市、新北市有局部大雨或豪雨，下午3時20分，新北市發布10分鐘雨量警報，測得時雨量超標板橋、永和、烏來、坪林，新北市災害應變中心於3時30分開設，消防局立即啟動EOC通報啟動水域安全機制，加強防溺措施並禁止遊客戲水，新店、烏來、坪林駐點水域遊客均已勸離上岸。 據新北市消防局統計，截至下午4時，總計受理5件積水案件（永和區3件、板橋區2件），稍晚積水已逐漸消退。 (中時 ) #新北市 #永和 #雨量 #豪雨 #烏來 也許您會感興趣 生活熱門新聞 威力彩31億會歷史重演？「4次20億頭獎」特別號都開出這2個 - 生活 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？ 台彩公布數據了 - 生活 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 威力彩31億在等你！這個星座財運最旺一定要買 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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