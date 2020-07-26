下午氣象局針對多個縣市發布大雨及豪雨特報。（示意圖，本報系資料照）

新北市長侯友宜下午坐鎮災害應變中心，了解各地災情。（新北市消防局提供）

受對流雲系發展旺盛，中央氣象局今（26）日下午發布豪雨特報，台北市、新北市有局部大雨或豪雨，下午3時20分，新北市發布10分鐘雨量警報，測得時雨量超標板橋、永和、烏來、坪林，新北市災害應變中心於3時30分開設，消防局立即啟動EOC通報啟動水域安全機制，加強防溺措施並禁止遊客戲水，新店、烏來、坪林駐點水域遊客均已勸離上岸。

據新北市消防局統計，截至下午4時，總計受理5件積水案件（永和區3件、板橋區2件），稍晚積水已逐漸消退。

(中時 )