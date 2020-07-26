新北市一名患有輕度智能障礙的少女，在網路認識3名男子，相約見面後，遭3男引誘發生性關係，還被拍下過程。其中一名男子不認與少女發生關係，但少女在庭上指證歷歷，說他「很快就結束」，與另外2男不同，一句話打臉。

根據判決書，少女透過網路與蔡姓男子、鄒姓、許姓2名少年認識後，相約見面。眾人見面後，蔡男慫恿鄒姓少年直接跟少女說想發生性關係，少女思慮不週答應了，之後在鄒姓少年家輪流與3男發生性關係，蔡男還拍下性愛過程。

事發後兩少年被移送少年法庭，蔡男遭起訴。蔡男在審理期間，否認與少女發生性關係；但少女說詞始終如一，當天與3男輪流滾床單，而她對蔡男特別有印象，因為他與另2男不同，「很快就結束了！」。

法院認為，少女雖有輕度智能障礙，但心智仍有9歲到11歲，對相關細節，說法一致；且她與3人並無結怨，應無誣陷的可能。反觀蔡男說法前後不一，還用手機拍下性愛過程，最後依對未滿14歲女子性交和拍攝少年性交行為2罪，分別論處3年6月和7月刑期，合併應執行3年10月。全案可上訴。

(中時新聞網)