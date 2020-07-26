雲禾大橋邊的田間小路也一併打掃。（周麗蘭攝）

較無人通行的防汛道路也打掃。（周麗蘭攝）

打掃後環境煥然一新。（周麗蘭攝）

雲禾大橋跨越流經11鄉鎮市的新虎尾溪，是雲林縣汙染最嚴重的河流之一。（周麗蘭攝）

雲禾大橋跨越流經11鄉鎮市的新虎尾溪，是雲林縣汙染最嚴重的河流之一，雲禾大橋成為新地標，二崙鄉3個社區今（26日）一起打掃防汛道路，清出200公斤垃圾，周遭環境煥然一新。

位於雲林高鐵站附近的雲禾大橋，通車後不少民眾前往拍照，二崙鄉湳仔村水環境巡守隊、吳厝水環境巡守隊、三和社區水環境巡守隊200多人26日拿掃帚打掃防汛道路及田間道路。

雲林縣副縣長謝淑亞、縣議員李明哲等人到場參與，謝淑亞表示，雲禾大橋通車後的車流量加重環境負荷，附近居民出力一起維護環境，讓大眾擁有舒適乾淨的道路與家園。

李明哲說，物質生活進步同時帶來幸福與可憐，以前這條溪叫「蜆（唸喇）溝」，現在只剩寶特瓶漂浮，環境是大家的，敬佩三社區志工擔起長久的責任。

環保局長鄭育麟表示，新虎尾溪是縣內三大河川之一，有家庭廢水、工廠廢水、畜牧業廢水流入，汙染負荷量大，以前汙水處理設備不甚完善，以致溶氧量下降，有些河段甚至發臭。

鄭育麟說，未來將更大力推廣畜牧廢水做成沼渣、沼液灌溉農田，減少排入溪流，也會加強源頭汙染源稽查，希望未達到廢水處理標準的畜牧業者能減養。

(中時 )