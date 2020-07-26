納豆日前上公視《36題愛上你》自謙花很多時間去學習主持，坦言「我主持到第10年的時候，才突然覺得主持大概是怎麼樣」。他自揭黑歷史，美食節目第一個主持到睡著的人，原來個性海派的他，開拍前已跟店老闆邊吃喝邊聊食物與創業，「然後我就喝了12杯的Highball調酒」，最後只能主持到一個段落就交給搭檔張立東，隨即仰頭不支睡著。

納豆曾與阿Ken跟著兩人敬畏有加的陶晶瑩共同主持節目長達十年，也透露「陶子姊做過一件事情讓我很感動」，有次進棚錄影前一晚跟劇組應酬，陶晶瑩卻看見納豆宿醉趴在桌上，便拉著阿Ken陪納豆喝回魂酒，不料納豆回魂，反倒是陶子跟Ken醉了，最後錄影納豆hold全場。

張立東爆納豆「腦波超弱」，為推銷人員眼中的肥羊，舉例納豆搭一趟100多塊計程車，但一下車，竟然就買了一罐上千塊蜂王精的商品，只因為那個老闆說「你常出外景，講這個喝了會變白」。納豆自承「我是太喜歡買東西」，還說家裡光「各種主題」電玩PS4就有16台，讓家中有２台PS4的炎亞綸聽了都咋舌。

(中時 )