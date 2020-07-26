淡水區忠山里第8鄰長許義明4年免費提供900坪稻田，供社區體驗農作之樂，並每年捐贈500斤稻米給社區長者共餐，忠山里社區與致理科技大學26日體驗割禾活動，大小朋友揮汗採收歷經4個月結滿的稻穗，直呼「食物得來不易，真的要好好珍惜」。

淡水區忠山里擁有都市中少有的大片農地，忠山社區發展協會與致理科技大學26日舉行採收稻禾體驗活動，在艷陽高照下，百位民眾在田間體驗割稻、打穀、曬穀的樂趣，大夥快樂的收割，氣氛歡樂。

忠山里潘炳丁表示，現場另外擺設古董打穀機，讓民眾體驗滾筒讓稻穀脫落的過程，割下的稻子經過打穀機將稻子與稻草分離，讓從小在都市長大，很少有機會接觸農務的小朋友，認識土地與自然環境。

參與割稻小朋友表示，農夫很辛苦要親自下田插秧，除草，施肥，收割，還要經過曬穀烘乾、去稻殼、去胚芽，才會變成白米飯，活動好有趣，希望每年都能持續收割稻禾。

「越飽滿成熟的稻穗越低下」忠山里潘炳丁表示，感謝8鄰鄰長許義明近四年來無償提供農田稻作供大家體驗，還將稻米贈送給社區長者共餐。

淡水區長巫宗仁說，擔任一日農夫DIY，讓參舆民眾體會「要怎麼收穫，先怎麼栽」，透過忠山里辦公處舉辦的稻作割禾活動，讓里民增添親子互動時光，也讓小朋友透過體驗農田，更珍惜大自然之資源 。

(中時 )