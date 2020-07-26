因為全球暖化的關係，在台灣不斷出現高溫，讓許多人都熱到受不了，不過其他地方也相當嚴重，科學研究顯示，北極圈內的全球暖化速度，是地表其他地方的2倍之多。

根據外媒報導氣象學家吉斯勒佛斯（Kristen Gislefoss）表示，北極圈內的斯瓦巴（Svalbard）群島氣溫創下歷史新高，先是連續2天測到氣溫攝氏21.2度，僅略低於1979年紀錄攝氏0.1度，不過在25日傍晚6時就測到歷史新高「攝氏21.7度」。

以往斯瓦巴群島這段期間的氣溫，大約在攝氏5-8度之間，不過從今年1月開始就比正常高出攝氏5度，而本波熱浪將會持續到27日，氣溫將會遠高於往年7月均溫。

挪威氣候研究中心（Norwegian Centre for Climate Studies）去年時就指出，從70年代初期斯瓦巴群島的平均氣溫就開始上升，若持續下去，在2100年時將會上升攝氏10度，到時可能會讓凍土解凍，到時建築物、機場及道路都會受到影響，甚至還會有雪崩、滑坡等現象產生。

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(中時新聞網)